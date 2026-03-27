◆パ・リーグオリックス―楽天（２７日・京セラＤ大阪）楽天はカーソン・マッカスカー外野手のバットで難敵から先取点をもぎ取った。初回１死二、三塁の好機で内角低めの直球を強振し、左翼線に運んだ。２点二塁打に「まずはオープニングゲームで１本出てホッとしているよ。タツ（辰己）が（四球で）出て、ルーク（ボイド）が打って回ってきた大事なチャンスだったので、荘司に先制点をプレゼントできてよかったね」とニヤリ。