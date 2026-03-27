アジア大会マラソン日本代表に内定した（左から）矢田みくに、佐藤早也伽、吉田祐也、山下一貴＝27日、東京都渋谷区（代表撮影）愛知・名古屋アジア大会の陸上男女マラソン代表が27日、都内で記者会見し、昨年の世界選手権東京大会13位だった女子の佐藤早也伽は「経験したことを生かし、アジア大会ではメダル獲得を目標に頑張りたい」と意気込んだ。男子の吉田祐也は世界選手権34位と悔しさを味わい「努力が及ばなかった。覚悟