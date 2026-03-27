◇第98回選抜高校野球大会第9日準々決勝英明3―4大阪桐蔭（2026年3月27日甲子園）大阪桐蔭との勝負を終えた英明・香川純平監督は「チャンスがあっただけに、ちょっと悔しい」とわずかの差で勝ち切れなかったと、率直に試合を振り返った。3ー3の同点で迎えた8回1死二塁で矢野が三盗を試みたが、憤死。揺さぶりも不発に終わった。「あそこはもう勝負手だったので。思い切ってやるように言ってたんですけどね。やっぱりあ