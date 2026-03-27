国土交通省は２７日、オートバイで希望ナンバー制を導入し、１０月中旬から受け付けを始めると発表した。申込料金を支払えば、４桁の好きな番号を選べる。自動車では既に導入されており、「オートバイでも好きな番号を選びたい」というライダーの声が多数寄せられていた。対象は、排気量が２５０ｃｃ超の小型二輪自動車と１２５ｃｃ超〜２５０ｃｃの軽二輪自動車。１２５ｃｃ以下の原動機付き自転車は市区町村がナンバーを交付