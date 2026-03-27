総合化学メーカーの東レは、原料の価格をそのまま製品価格に反映させる「サーチャージ方式」を導入すると発表しました。ホルムズ海峡の封鎖により、東レの製品の主原料である「ナフサ」の価格が高騰していて、急激な市況の変化に対応するためとしています。対象となるのは、プラスチック製品の材料になる機能化成品、航空機などに使われる炭素繊維、衣料品向けの化学繊維の3分野です。通常は製品価格を決定する際、ナフサの過去3か