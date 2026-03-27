映像に映るのは、炊きたてのホカホカつやっつやのご飯。日本の主食、お米の価格が6週連続で下落し、2週連続で3000円台にとどまりました。米価格の下落を受け早速反応したのが、人気の家系ラーメンチェーンです。店頭にあったのは「ライス無料食べ放題」の看板で、麺類を注文した人を対象に、無料でのライス食べ放題を期間限定でスタートさせたのです。壱角家 ラーメン事業部 ブロック長・村上佑介さん：私たちは濃厚なスープに浸し