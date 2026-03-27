ガルデルマが展開する乾燥・敏感肌向けスキンケアブランド「セタフィル」から、敏感肌でゆらぎやすい人のためのフェイスケアシリーズ「セタフィル コンフォートリペア」を、2026年4月1日に発売。それに先行して、3月28日と29日に表参道で先行体験型POP UPイベントが開催されます。予約不要＆入場無料で誰でも参加OK今回のPOP UPイベントでは、4月1日の一般発売に先駆けて新商品をいち早く体験できます。気になるテクスチャーや使用