緊張が続くイラン情勢。石油関連の製品の値上げが相次ぐ中、その影響は私たちの身近な医療の現場にも影を落としています。新潟市中央区の上所歯科耳鼻科。まもなく始まる新年度を気持ちよく迎えようと、この時期は1日に20人近くが治療や検診に訪れます。そんな医療の現場にも中東情勢の影響が…リポート「歯科医院での治療に欠かせない手袋やこちらの麻酔薬や紙コップ注射針、紙エプロンに至るまでそのほとんどがエチレンに