ファントムシータが、新曲「もーいーかい？」を4月5日に配信リリースする。 （関連：【画像あり】ファントムシータ、メンバーがエルフに扮した「もーいーかい？」ジャケット写真） 本楽曲は、TVアニメ『最強の職業は勇者でも賢者でもなく鑑定士（仮）らしいですよ？』のエンディングテーマ。ボカロP ひとしずく×やま△による書き下ろし楽曲となっており、ジャジ