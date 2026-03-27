2026年3月21日、大工系YouTuberの大工の正やんが自身のYouTubeチャンネルを更新。階段のリフォームを公開した。 （関連：【画像あり】「感心させられます」「カッケー」正やんが作った美しい階段） 大工の正やんは、2級建築士と1級技能士を持つ現役大工YouTuberだ。福井県敦賀市で52年もの間職人として腕を振るい続け、その活動を発信するYouTubeチャンネルの登録者数は87万人に達する。（2026年3月時点） 現