TVアニメ『文豪ストレイドッグス』の放送10周年を記念したイベント「『文豪ストレイドッグス』 -迷ヰ犬達ノ音奏-」のライブグッズが公開された。 参考：『文豪ストレイドッグス』初の本格劇伴ライブ、チケットプレオーダー3次先行受付開始 『文豪ストレイドッグス』は、中島敦、太宰治、芥川龍之介など実在する文豪の名を冠したキャラクターたちが活躍する異能バトルアクション。原作漫画は『ヤングエ