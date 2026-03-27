【特集：いま知りたい人、聴きたい音楽】 リアルサウンドでは、昨年に引き続き「いま知りたい人、聴きたい音楽」と題した新人特集を展開中。そこで、2020年以降にオープンした新鋭が蠢くライブハウスに、今ライブがアツいと思うアーティストについてのアンケートを実施。日々、新たな才能と向き合っている現場スタッフたちのリアルな“イチオシの声”をお届けする。（編集部） （関連：次世代ライブハウスに