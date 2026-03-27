ドキュメンタリー番組を制作するため岡山市を訪れているブルガリア・プロヴディフ市のテレビ局のスタッフがRSKを視察しました。 【写真を見る】ブルガリア・プロヴディフ市のテレビ局のスタッフがRSKに岡山市との友好を描くドキュメンタリー番組を制作【岡山】 きのう（26日）、RSKにやってきたのはブルガリア・プロヴディフ市唯一のテレビ局「トラキア」の記者2人です。 2人は岡山市との姉妹都市関係を描くドキ