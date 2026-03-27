ロックンロールの魔法を信じてないと鳴らせない音楽だ。このサウンドとこのルック、そして1stアルバムに『MIRACLE』と名付けるセンスーーTHE DO DO DO'sの音楽は眩しい。 THE DO DO DO'sは、N'夙川BOYSへの憧憬から生まれた男1・女2のスリーピースバンドだ。メンバーはヒノ・ヨーコ（Gt/Vo）、クハラディ・クハラダ（Gt/Vo）、アオイマジン（Dr）の3人。「はるか800光年先Sgt.Pepp