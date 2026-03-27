吉備中央町の浄水場から有害性が指摘される物質が検出された問題についての健康影響対策委員会が開かれました。 【写真を見る】吉備中央町の有機フッ素化合物検出問題めぐる健康影響対策委員会5人の有識者委員 吉備中央町役場で開かれた委員会には、5人の有識者による委員がオンラインで参加しました。委員会は2022年10月に円城浄水場から国の暫定目標値を上回る有機フッ素化合物が検出されたことを受け、町民の健康対策の指導