讃岐漆芸の祖、玉楮象谷の作品2件が新たに香川県の有形文化財に指定されることになりました。 【写真を見る】江戸時代後期に活躍した讃岐漆芸の祖「玉楮象谷」の2作品県指定有形文化財へ【香川】 有形文化財に指定されるのは江戸時代後期に活躍した玉楮象谷作の「堆黒松ヶ浦香合」と「一角印籠」です。 「堆黒松ヶ浦香合」は、塗り重ねた黒漆を彫る堆黒の技法で、蓋に讃岐ゆかりの和歌が彫られています。製作した年の推定が可