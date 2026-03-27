山中柔太朗（M!LK）が、表参道で開催されている「プラダ ビューティ マーケット」をテーマにした期間限定のポップアップストアに来店。山中がその際のオフショットを自身のInstagramに公開している。 （関連：【写真】M!LK 山中柔太朗、PRADAのポップアップを笑顔で満喫新鮮なヘアスタイルに「どの角度も美しすぎて滅」） イベントでは、先行発売の数量限定「スプリング ギフトセット」をはじめ、新発売