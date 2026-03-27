瀬戸内の島々を中心に3年に1度開かれる現代アートの祭典「瀬戸内国際芸術祭」で総合プロデューサーを務めてきた福武總一郎さんが退任を発表しました。 【写真を見る】「瀬戸内国際芸術祭」総合プロデューサーの福武總一郎さんが退任「次の世代に」【香川】 香川県高松市で開かれた実行委員会の総会で発表されたものです。 （瀬戸内国際芸術祭総合プロデューサー福武總一郎さん）