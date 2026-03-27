3月24日、OpenAIが動画生成AI「Sora」の提供終了を発表した。アプリ、開発者向けAPI、ChatGPT内の動画生成機能のすべてが廃止される。昨年12月に締結されたディズニーとの10億ドル規模の提携も白紙になった。 （関連：【画像あり】音も動きもまるで“本物”ByteDanceの動画生成AI「Seedance 2.0」は何がすごいのか？） Soraのデモ映像が初めて公開されたのは2024年2月のことだ。テキストを打ち込むだけで映画のよう