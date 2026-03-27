漫画家のつげ義春が、誤嚥性肺炎のため死去したと筑摩書房より発表された。2026年3月3日、88歳での大往生だった。 【写真】つげ義春 つげ義春は、「ねじ式」「無能の人」などの代表作で知られ、日本の漫画表現の新たな地平を開いた一人と言われる。貸本漫画時代から活躍し、その後「ガロ」で発表した作品によって熱狂的な支持を集めた。 浅野いにお（代表作：『おやすみプンプン』『MUJINA INTO THE DEEP』）はじめ、今な