バルセロナがレアル・ソシエダに所属するスペイン代表GKアレハンドロ・レミロに関心を寄せているようだ。26日、スペイン紙『マルカ』が伝えている。報道によると、バルセロナは昨年夏にスペイン代表GKジョアン・ガルシアを獲得する以前からレミロの代理人と接触しており、依然として動向を注視し続けているとのこと。1500万ユーロ（約28億円）前後の移籍金が発生するため、今夏にオファーを提示する可能性は低いと見られている