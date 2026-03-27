柏レイソルは27日、九州産業大学のMF岩永創太が2026-27シーズンからの加入が内定したことを発表した。なお、岩永は2026年JFA･Jリーグ特別指定選手に承認され、今シーズンの公式戦出場が可能に。背番号は「33」に決定した。岩永は2005年10月7日生まれの現在20歳。熊本県出身で、アビスパ福岡U-18にも所属し、2023年にはトップチームで2種登録もされた経験があり、現在は九州産業大学の2年生だ。加入内定と特別指定選手承認