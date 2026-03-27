日本の名曲を現代の感性で再構築する音楽プロジェクト『Newtro』より、第50弾となる最新作「『青空』× きゃない」が公開された。 ■原曲「青空」はTHE BLUE HEARTSが1989年に発表した代表曲のひとつ 原曲「青空」は、THE BLUE HEARTSが1989年に発表した代表曲のひとつ。シンプルで力強いバンドサウンドと、まっすぐな言葉で綴られる歌詞によって、日本のロック史を語るうえで欠かせない楽曲として知られている。 自由や希望、