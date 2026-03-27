【その他の画像・動画等を元記事で観る】 2026年4月でゴールデン進出3周年を迎える『それSnow Manにやらせて下さい』。4月3日および17日は3時間SPを放送。3日は「ダンスノ完コピレボリューション in 韓国」が届けられる。 ■ダンス最強3大事務所のプライドを懸けた完コピバトルが展開 誰もが一度は見たことのある振り付けをその場で完璧にコピーし、間違えることなく踊り切ることができるかを競う「ダンスノ