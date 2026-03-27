【その他の画像・動画等を元記事で観る】 久保田利伸のデビュー40周年を記念して、「LA・LA・LA LOVE SONG」40th Anniversary Celebration Movieが公開された。 ■久保田利伸には内緒の企画 本作では、久保田と縁のある著名人が集合。久保田への“お祝いパフォーマンス”として、それぞれが「LA・LA・LA LOVE SONG」を披露している。 久保田本人にも内緒の本企画だが、“久保田利伸”でしか交わることのない豪華出