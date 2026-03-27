27日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比810円安の5万2070円と急落。日経平均株価の現物終値5万3373.07円に対しては1303.07円安。出来高は4015枚となっている。 TOPIX先物期近は3552ポイントと前日比48ポイント安、TOPIXの現物終値比は97.69ポイント安で推移。 ○主要先物価格・19時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 52070