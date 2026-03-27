これからの気象情報です。 28日(土)は、絶好のお出かけ日和になりそうです。 ◆警報・注意報 現在、広い範囲に霜注意報、雪が残る地域にはナダレ注意報が発表されています。 ◆3月28日(土)の天気 ・上越地方 朝から青空が広がるでしょう。 日中は日差しで気温が上がり、今日よりも暖かさが増す見込みです。 ・中越地方 晴れる時間が長いでしょう。 朝は放射冷却で冷えて、霜が降りるところがありそうです。 一方