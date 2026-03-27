来週4月1日(水)から新年度です。新しい年度を迎えて大きく変わるもののひとつに、自転車の交通違反に対する『青切符』の導入があります。違反者に対して反則金が科される場合もあるのですが、どういった点に気をつけるべきなのでしょうか。県警に聞きました。 左から飛び出してきた自転車と車が衝突。手には光るスマホのようなものが･･･。こちらは一時停止をせずに走ってきた自転車が車と衝突。こうした自転車の交通違反に4月か