◇プロ野球セ・リーグ 広島-中日(27日、マツダスタジアム)中日が3回までに8安打を放ち、2点を先制しました。初回、1アウトから3連打が飛び出しましたが、後続倒れて無得点。それでも2回、先頭の石伊雄太選手がツーベースで出塁すると、続く村松開人選手がスリーベースを放ち、先制に成功。その後1アウトからカリステ選手がセンター前に運び、2点目を奪いました。さらに3回には石伊選手が2打席連続で二塁打を記録。得点にはつながり