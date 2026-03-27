「巨人−阪神」（２７日、東京ドーム）２年連続の開幕投手を務めた阪神・村上頌樹投手（２７）がまさかの先頭打者弾を浴びた。初回、先頭のキャベッジに対し１ボールから投じた低め１４４キロ直球を捉えられ、右翼席ギリギリに先制アーチを被弾。さらに、その後四球と安打で無死一、三塁とピンチを招くと、遊ゴロ併殺の間に２点目を失った。阪神の投手が巨人との開幕戦で先頭弾を浴びるのは初めてのこと。さらに村上にとっ