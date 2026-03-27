2026年3月27日、中国メディアの環球時報は、中東情勢の緊迫化に伴うガソリン価格の急騰を背景に、欧州で中古電気自動車（EV）の需要が爆発的に増加していると報じた。記事は、欧州委員会のデータとして、2月23日から3月16日までの間にEU域内のガソリン平均価格が12％上昇し、1リットル当たり1．84ユーロ（約338円）に達したと紹介した。そして、燃油価格上昇を受けてノルウェーでは中古EVの販売台数がディーゼル車を追い抜いて最も