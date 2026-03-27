「ねじ式」、「無能の人」などの作品で知られる漫画家のつげ義春（つげ・よしはる）さんが３日に誤嚥性肺炎のため東京都内の病院で死去していたことが２７日、分かった。８８歳。東京都葛飾区出身。筑摩書房が発表した。葬儀は９日に親族のみで行った。つげさんの遺族によれば、昨年９月ごろから体調を崩していたという。遺族は「公の場に出ることを好まず、静かに暮らしていた父ではありましたが、家では毎日家族と食卓を囲