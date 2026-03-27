「サンテレビ杯争奪ボートの時間！ご視聴ありがとう競走」（２７日、住之江）住之江ボートの中央ホールで女子レーサーの大山千広（福岡）、中村桃佳（香川）、関野文（大阪）がトークショーを開催。息の合ったトークで会場を沸かせた。大山、中村は新幹線が遅延のため、ステージの当初は関野のみ登壇。「あとの２人は選外（選手責任外）ですね」と突発的なアクシデントをレースに例えて説明していたが、遅れて大山と中村が登