「ＤｅＮＡ−ヤクルト」（２７日、横浜スタジアム）ＤｅＮＡ・牧が初回、初球を右中間スタンドへへ運ぶ先頭打者本塁打を放った。ヤクルトの開幕投手、吉村の初球、外角やや高めの１５１キロを迷わず振り抜いた打球が、本拠地の大歓声とともにフェンスを越えた。牧は右手を高々と掲げてダイヤモンドを１周した。牧はこの日、「１番・二塁」でスタメン出場。相川監督は「牧秀悟が先頭に立って戦ってくれると考えています」と