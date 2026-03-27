去年10月に和歌山県岩出市で住宅が全焼し、住人の女性が死亡した火災をめぐり、放火や殺人、殺人未遂の疑いで逮捕されていた母親（68）について、和歌山地検は放火の罪は起訴、殺人と殺人未遂の罪は不起訴としました。 去年10月、岩出市の木造2階建ての住宅が全焼し、住人の女性（当時41）が死亡。その息子（当時17）もケガをしました。 この火災をめぐり、和歌山県警は去年12月、死亡した女性の母親・梅本由美子被告（68）を現