3月28日（土）の近畿地方は、お花見日和に恵まれるでしょう。日ざしがたっぷりで春本番の暖かさになりそうです。 近畿地方は高気圧の圏内で、広い範囲で晴れる見込みです。午後になると山沿いを中心に雲が増え、上空の寒気の影響で中国山地や紀伊山地付近では大気の状態が不安定で、にわか雨や雷雨の可能性があります。ただ、平野部での天気の崩れはなく、多くの所でお出かけ日和となりそうです。26日（木）は大阪で、27日（