「ＤｅＮＡ−ヤクルト」（２７日、横浜スタジアム）試合に先立ち、開幕セレモニーが行われた。「対戦相手へのリスペクト」をテーマに、両軍のスターティングメンバーがバックスクリーン下の「ＤＲＥＡＭＧＡＴＥＳＴＡＮＤ」前に設置されたＬＥＤビジョンから登場。両球団の打順１番から交互に名を呼ばれ、応援歌を背に受けながらグラウンド中央部に設けられたステージへと向かった。選手に続いて、ＤｅＮＡ・相川亮二