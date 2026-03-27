お笑いコンビ・キングコングの西野亮廣、梶原雄太、タレントのMEGUMIが27日、都内で行われた『映画 えんとつ町のプペル 〜約束の時計台〜』初日舞台あいさつに登場。MEGUMIが、キングコング2人への思いを語った。【集合ショット】カワイイ…華やかな笑顔をみせる小芝風花＆キングコングら2020年に大ヒットを記録し、日本アカデミー賞ほか、海外30以上の映画祭を魅了し、国内動員196万人の大ヒットを記録したオリジナルアニメー