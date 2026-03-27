ＴＯＫＹＯＦＭは２７日、公式ＨＰで開局５５周年を記念したＴシャツについて、忌野清志郎ファンから猛反発を受けている件について説明する文書をアップした。ＴＯＫＹＯＦＭは開局５５周年を記念し「ＮＥＩＧＨＢＯＲＨＯＯＤ×ＴＨＥＴＩＭＥＲＳ×ＴＯＫＹＯＦＭ」コラボレーションＴシャツを発売すると発表した。だがこのＴシャツに描かれた忌野清志郎さんの姿についてファンやネットでは反発の声が上がっていた。