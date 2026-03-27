茨城県が2026年度に始める不法就労の外国人に関する情報を募り、県警の摘発につながれば謝礼を支払う通報報奨金制度を巡り、在日本大韓民国民団（民団）は27日、「外見や名前といった属性に基づく恣意的な通報を誘発し、差別や偏見を助長しかねない」として、撤回を求める要望書を県に提出した。提出後、民団中央本部の趙龍済人権擁護委員長が取材に応じ、法令違反是正が目的であることは理解するとした上で「通報報奨金という