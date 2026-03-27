フジテレビの宮司愛海アナウンサー（34）が27日、メインキャスターを務める夕方の報道番組「LiveNewsイット！」（月〜金曜後3・42）を卒業した。秋から海外の大学院に留学することも発表した。宮司アナは「3年半本当にありがとうございました」と感謝を伝え、「やりがいを感じ続けた濃密な3年半だった一方で、自分の力不足を感じ続けた月日でもありました」と振り返った。「もっと国際的な視点で報道に本気で向き合ってみ