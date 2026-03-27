「ソフトバンク−日本ハム」（２７日、みずほペイペイドーム）日本ハムが開幕戦の初回から一発攻勢を見せた。まずは無死から相手失策で出塁した水谷を一塁に置き、清宮幸太郎内野手が今季チーム初本塁打。ソフトバンク・上沢の低めフォークを捉え、高々と右越え２ランを運んで先制した。自身２年連続の開幕弾。「相手のミスで出たランナー。このチャンスを何とかものにして流れを持ってきたかったです。まだまだ試合は始まっ