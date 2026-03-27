3月26日、沢尻エリカが5月23日発売予定の写真集「DAY OFF」（幻冬舎）の表紙画像を解禁した。写真集の公式Xでは《空の青と透き通るアクアブルーが溶け合う海面に、赤いサーフボードに横たわったエリカさん。波のゆらぎと呼吸をそっと重ねながら、海に抱かれるように漂っていました》と描写。水着姿にシャツを羽織った沢尻が写っている。「2007年に発売された『ERIKA2007』（SDP）以来、約20年ぶりの写真集発売となります。現在39