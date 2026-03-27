300円のサンドイッチをコンビニで万引きした元タレント・坂口杏里容疑者が3月17日に現行犯逮捕されてから10日あまり。本人は沈黙したままだ。「いまだに勾留されている可能性が高いとされています。理論上は20日間まで勾留が可能ですが、過去に2度逮捕歴があるといえど、300円のサンドイッチを一つ万引きしたことでここまで勾留が長引くのは異例ですね」（芸能記者）これまで様々なスキャンダルが報じられてきた坂口杏里だが、