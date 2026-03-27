Image:Amazon.co.jp こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。本日2026年3月27日は、45W高出力なのに超コンパクト設計、1台でiPhoneとApple Watchを同時充電できる、TORRAS（トラス）の急速充電器「FlashEye For Apple Watch 2in1 45W」がお得に登場しています。■この記事で紹介している商品