注目のドジャース開幕戦、テレビに映らないところで珍光景誕生米大リーグのドジャースは26日（日本時間27日）、本拠地ドジャースタジアムでダイヤモンドバックスと開幕戦を戦い、8-2で快勝した。実に5万3712人のファンが集まったこの試合は注目度抜群で、珍光景も誕生。米国の記者が嘆きの声をあげている。米スポーツ専門局「ESPN」のアルデン・ゴンザレス記者が自身のXに投稿したのは、遥か前方まで続く長い行列の写真だ。取