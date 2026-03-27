Image: GIZMODO JAPAN ライブ配信だヨ！ 全員集合。キーボードのそばに置いて使う、話題のトラックボール型入力デバイス「Nape Pro」。購入総額3億超えを達成した第一弾に続き、始まった第二弾では、キーボード＋Nape Pro＋専用パームレスト兼ケースをまとめたスターターキットが登場しました。ちなみに「キーボードはあるからNape Pro本体だけほしい」という人も安心してOK、もちろん単体購