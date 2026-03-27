【モデルプレス＝2026/03/27】4月3日のTBS系「それSnow Manにやらせて下さいSP」（よる7時〜）3時間スペシャルは「『それスノ』ゴールデン進出3周年記念『ダンスノ完コピレボリューション』in韓国」を放送。初の韓国での開催となった今回は、ダンス最強3大事務所のプライドを懸けた完コピバトルを行う。【写真】BTS・スノ・BMSG・LDH…豪華集結の貴重ショット◆V＆JUNG KOOK、HANAら「それスノ」ダンス対決誰もが一度は見たことの