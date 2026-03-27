【モデルプレス＝2026/03/27】名探偵コナンの劇場新作「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」が4月10日より公開。女性向けエンタメ＆ライフスタイルニュースサイト「モデルプレス」では、これを記念して「歴代の劇場版『名探偵コナン』で好きな作品といえば？」というテーマで読者アンケートを実施。本記事ではトップ10を発表する。【写真】「名探偵コナン」歴代の劇場版で好きな作品トップ10◆モデルプレス読者が選ぶ歴代の劇場版「