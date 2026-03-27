【モデルプレス＝2026/03/27】4月5日に京セラドーム大阪にて開催されるファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」より、ABEMAの人気恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」スペシャルステージの出演メンバーが解禁された。【写真】「関コレ」今日好きスペシャルステージ出演者◆しゅんゆま・かなりのカップルら「関コレ」スペシャルステージ登場番組内で大きな話題を呼んだカップルや注目メンバ